الثلاثاء 1 شعبان 1444 ﻫ - 21 فبراير 2023 |
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الاتّحاد الأوروبيّ يمدّد العقوبات ضدّ روسيا

منذ 8 دقائق
علما روسيا والاتحاد الأوروبي

علما روسيا والاتحاد الأوروبي

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وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات ضد روسيا الاتحادية حتى 24 شباط/ فبراير 2024.

وجاء في الوثيقة التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أنه “بناء على مراجعة القرار.. ومع مراعاة الإجراءات غير القانونية المستمرة التي تتخذها روسيا الاتحادية ضد أوكرانيا، تقرر تمديد الإجراءات التقييدية حتى 24 فبراير 2024”.

ومنذ نهاية شباط/ فبراير من العام الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على 9 حزم من العقوبات ضد روسيا، تشمل قيودًا مالية وتجارية، بالإضافة إلى عقوبات فردية.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي منذ شباط/ فبراير العام الماضي، جملة من العقوبات ضد 1386 فردًا و171 مؤسسة ومنظمة روسية.

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