الاحتجاجات تؤخر وصول وزير الدفاع الأمريكي إلى تل أبيب

قال مسؤول أمريكي، الأربعاء، إن مكان اجتماعات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع الزعماء الإسرائيليين تغير كما تأخر موعد وصوله قليلا بسبب موجة الاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل في الآونة الأخيرة على خطة الحكومة لتعديل النظام القضائي.

وأضاف المسؤول شريطة عدم نشر هويته أن التغييرات جرت على الاجتماعات المقرر عقدها غدا الخميس بطلب من الحكومة الإسرائيلية.

وقال المسؤول لرويترز خلال زيارة أوستن إلى مصر لإجراء محادثات “أكد مسؤولون إسرائيليون على ضرورة تغيير مكان الاجتماع وقالوا إن لديهم مخاوف بشأن الاحتجاجات المزمعة قرب مقر وزارة الدفاع”.

وخرج عشرات الآلاف من المحتجين إلى شوارع المدن الإسرائيلية للأسبوع التاسع على التوالي يوم السبت ضد خطة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة لتعديل النظام القضائي.

وبدأت الاحتجاجات بشكل سلمي ليل السبت في تل أبيب وأماكن أخرى. لكن لقطات نشرتها الشرطة في وقت لاحق أظهرت محتجين وهم يكسرون حواجز في تل أبيب ويضرمون نيرانا ويغلقون طرقا. واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المحتجين.

واجتذبت المسيرات حشودا ضخمة بشكل أسبوعي منذ أوائل يناير كانون الثاني حين بدأت حكومة نتنياهو استهداف المحكمة العليا.

ويعارض المحتجون تشريعا برعاية نتنياهو وحلفائه اليمينيين والدينيين يحد من صلاحيات المحكمة العليا في إصدار أحكام ضد قرارات الهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية في حين يمنح المشرعين سلطات حاسمة في تعيين القضاة.