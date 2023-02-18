الاحتجاجات تتواصل في إسرائيل رفضاً لخطة إصلاح النظام القضائي

الاحتجاجات تتواصل في إسرائيل مع مضي الحكومة قدما نحو تعديلات قضائية (رويترز)

عاد عشرات الآلاف من المحتجين إلى شوارع إسرائيل مساء (السبت 18-2-2023) للتعبير عن رفضهم لخطة إصلاح النظام القضائي في البلاد والتي قال وزير العدل إنه عاقد العزم على تنفيذها.

وتجتذب التجمعات حشودا ضخمة كل أسبوع منذ أوائل يناير كانون الثاني عندما استهدفت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المحكمة العليا.

وقال دانيال جايتساباري (28 عاما)، أثناء وقوفه وسط حشد ملأ أحد طرقات تل أبيب، “ها أنا ذا، أضع درعي وأبذل قصارى جهدي”.

كان يرتدي زي فارس يضع عباءة وخوذة، بينما يلوح بالعلم الإسرائيلي. وحمل آخرون في الحشد نسخة ضخمة من إعلان استقلال إسرائيل.

ويعارض المحتجون تشريعا، يأمل نتنياهو وحلفاؤه اليمينيون والدينيون في تمريره، من شأنه أن يحد من سلطات المحكمة العليا فيما يختص بالأحكام ضد الكنيست والسلطة التنفيذية، بينما يضع في يد أعضاء الكنيست سلطات حاسمة فيما يتعلق بتعيين القضاة.

ويقول المؤيدون إن هناك حاجة للحد من تدخل المحكمة العليا في المجال السياسي. ويقول المنتقدون إن الخطة ستضعف المحاكم وتعرض الحريات المدنية للخطر وتضر بالاقتصاد والعلاقات مع الحلفاء الغربيين.

وقال وزير العدل ياريف ليفين في مقابلة أجرتها معه القناة 13 اليوم السبت “أنا مصمم على استكمال التشريع… لا أعتقد أن من الصواب إدارة بلد بتهديدات وإملاءات من الشارع”.

وأكد انفتاحه على التفاوض مع نواب المعارضة، ولكن ليس إذا كان هدفهم هو تأجيل إصدار التشريع إلى أجل غير مسمى.