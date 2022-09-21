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الاحتجاجات متواصلة.. مقتل اثنين وإصابة 25 شخصًا غرب إيران

منذ 41 دقيقة
احتجاجات في إيران عقب مقتل مهسا أميني (رويترز)

احتجاجات في إيران عقب مقتل مهسا أميني (رويترز)

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أفادت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، نقلًا عن “شهرام كرامي”، المدعي العام لمدينة كرمانشاه، بأنّ شخصين قتلا الثلاثاء 20 أيلول، في أعقاب احتجاجات في المدينة الواقعة غرب إيران.

وأضاف “لسوء الحظ قُتل شخصان في أعمال شغب يوم أمس في كرمانشاه. نحن على يقين من أن عناصر معادية للثورة قامت بذلك لأنّ الضحايا قتلوا بأسلحة لم يستخدمها جهاز الأمن”.

وأشارت النيابة الى أنّ 25 شخصًا أصيبوا خلال الاحتجاجات ، بينهم متظاهرون وقوات أمن ومارة.

على صعيد آخر، ألقى الزعيم الإيراني الأعلى آية الله “علي خامنئي” خطابًا تلفزيونيًا للمرة الثانية في أقل من أسبوع، وبدا بصحة جيدة بعد أنباء عن متابعة فريق من الأطباء لحالته الصحية.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت في 16 أيلول، نقلا عن أربعة أشخاص مطلعين على وضعه الصحي أن خامنئي (83 عاما) ألغى جميع الاجتماعات والفعاليات العامة بعد تدهور حالته الصحية، وأنه طريح الفراش ويتابع حالته فريق من الأطباء.

وظهر خامنئي، الذي يقود الجمهورية الإسلامية منذ عام 1989، لإلقاء خطاب في حفل لإحياء ذكرى قدامى المحاربين في الحرب العراقية الإيرانية التي دارت رحاها من 1980 إلى 1988.

    المصدر :
  • رويترز

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