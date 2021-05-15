الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة في غزة.. 8 شهداء بينهم 6 أطفال

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة انطلاقا من البر والجو والبحر موقعا 8 شهداء على الأقل.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية عن سقوط 8 شهداء هم 6 أطفال وامرأتان سقطوا في قصف منزل بمخيم الشاطئ غربي غزة، وإن 15 أصيبوا بجروح، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ متواصلة، وذلك نتيجة قصف المخيم بأكثر من 5 صواريخ أطلقتها المقاتلات الإسرائيلية.

بدورها، قصفت كتائب عز الدين القسام -الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قصفت أسدود انتقاما للشهداء الذي سقطوا في قصف المنزل بمخيم الشاطئ، كما أعلنت سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) قصف مدينة سديروت بعشرات الصواريخ.

وفي أول تعليق لها على هذه المجزرة، قالت حركة حماس إنها “جريمة تعبر عن عجز الاحتلال في مواجهة المقاومة في غزة والضفة والقدس وإن سلوك الاحتلال يؤكد صوابية قرار المقاومة بالتصدي للعدوان حتى نحمي أطفالنا من هذا الإرهاب”.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا آخر في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقبيل قصف المنزلين، دمرت الزوارق الحربية الإسرائيلية عددا من الاستراحات على شاطئ غزة، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف ناشط من حركة الجهاد الإسلامي يعمل في مجال الصواريخ المضادة للدبابات.

المقاومة تقصف

وفي وقت سابق فجر اليوم السبت، قالت كتائب عز الدين القسام إنها قصفت مدن سديروت وبئر السبع وعسقلان وجان يافني وقاعدتي “رعيم” و”حتسريم” برشقات من الصواريخ.

وأفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية في وقت سابق أمس الجمعة بانقطاع الكهرباء عن بعض البلدات الإسرائيلية في ضواحي بئر السبع إثر تعرض أعمدة كهرباء لقصف صاروخي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أكثر من ألفي صاروخ انطلقت من القطاع صوب إسرائيل منذ بدء العدوان الأخير على غزة، اعترضت منظومة القبة الحديدية نحو نصفها، فيما سقط 350 صاروخا داخل قطاع غزة حسب رواية جيش الاحتلال.