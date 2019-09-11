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الاحتلال الإسرائيلي يمطر غزة بـ 15 غارة

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أفاد مراسل “العربية”، اليوم الأربعاء، بأن الاحتلال الإسرائيلي شن 15 غارة على شمال ووسط قطاع غزة.

وأضاف أن غارات إسرائيل جاءت عقب إطلاق صاروخين على مستوطنة أسدود، تزامنا مع تواجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان يشارك في حفل لحزب الليكود.

وشنت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، سلسلة غارات على عدة أهداف في قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وطالت 4 غارات مواقع في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وفي دير البلح وسط القطاع، كما استهدفت غارات أخرى أراضي زراعية في خان يونس جنوبي القطاع.

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ضم غور الأردن
ويأتي هذا التصعيد بعد ساعات على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نيته ضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا أعيد انتخابه في 17 أيلول/سبتمبر.

وقال نتنياهو في خطاب تلفزيوني “هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة”.

كما أكد عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية إذا أعيد انتخابه رغم التنسيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي من المتوقع أن يعلن عن خطته المرتقبة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بعد الانتخابات الإسرائيلية.

يذكر أن غور الأردن يشمل حوالي ثلث الضفة الغربية.

 

المصدر: – العربية.نت

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