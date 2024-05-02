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الاحتلال الإسرائيلي يُفجر مباني جامعة الأزهر في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة

منذ 55 دقيقة
قصف إسرائيلي مكثف على غزة

قصف إسرائيلي مكثف على غزة

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فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس 2 مايو/أيار 2024، مباني جامعة الأزهر في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن جيش الاحتلال حاصر جامعة الأزهر في منطقة المغراقة وفجر مباني كليات الطب والهندسة والزراعة، والمباني الإدارية.

وتعد جامعة الأزهر من أكبر الجامعات في قطاع غزة.

وسبق أن دمرت قوات الاحتلال أو استهدفت خلال الحرب المستمرة على القطاع عدة مدارس وجامعات بالقذائف أونسف مبانيها بالمتفجرات، أو قصفها جوا عبر الطائرات الحربية.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد زارع المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر في مصر، سبق وأن أكد أن جامعة الأزهر في غزة لا علاقة لها بجامعة الأزهر المصرية.

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية والعديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق عملية تدمير مباني جامعة الأزهر.

    المصدر :
  • وكالات

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