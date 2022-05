الاحتلال الاسرائيلي يعيق مراسم تشييع الشهيدة شيرين أبو عاقلة (فيديو)

أفادت قناة الجزيرة بأن جثمان الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة وصل إلى كنيسة الروم الكاثوليك في القدس.

وكانت القناة قد أعلنت أن شرطة الاحتلال منعت الفلسطينيين من الخروج من المستشفى واللحاق بجثمان الشهيدة .

واقتحمت شرطة الاحتلال المستشفى الفرنسي في القدس ومنعت انطلاق مسيرة تشييع الجثمان.

وذكرت مراسلة الجزيرة أنّ قوات الاحتلال أغلقت الطرق المؤدية للمستشفى الفرنسي بحي الشيخ جراح.

كذلك، نشرت الجزيرة مقطع فيديو على تويتر يظهر القوات الاسرائيلية وهي تحاصر المستشفى الفرتسي.

كما وثقت الجزيرة لحظة اسقاط القوات الاسرائيلية النعش الذي يحمل الشهيدة.

Israelian forces are literally attacking a hospital, just to prevent her from leaving,

You not only killed a person wearing a press vest, but also not even letting her rest in peace??

What kind of forces raid a hospital #شيرين_ابو_عاقلة #ShireenAbuAqla pic.twitter.com/UyMdAJ0zQP

— ᴮᴱ chimmiee ⁷ 🎓 (@cherry02199) May 13, 2022