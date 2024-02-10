الاحتلال يحضّر لعملية عسكرية في رفح وسلّم رده على مقترح حماس

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة نتنياهو ردت على مقترح بشأن الإطار العام لاتفاق التبادل، ورفضت معظم شروط حماس من دون إغلاق باب التفاوض.

بالمقابل؛ أكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن يعمل مع فريقه للتوصل إلى هدنة إنسانية وإعادة الرهائن وإيصال المساعدات إلى غزة.

وتزامن ذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ127، حيث واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مناطق مختلفة من القطاع، وصدّق على عملية عسكرية في رفح، في ظل خلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئاسة الأركان.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها أجهزت على 7 جنود إسرائيليين بتفجير في عبسان الكبيرة، وحصلت الجزيرة على صور قنص القسام جنودا في تل الهوى وتدميرها دبابات وآليات، في حين أكدت سرايا القدس -الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي- استهداف قوات الاحتلال في شرق المنطقة الوسطى وخان يونس.