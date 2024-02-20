الثلاثاء 10 شعبان 1445 ﻫ - 20 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة.. والقسام توقع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح

منذ 21 دقيقة
آثار الدمار على غزة

آثار الدمار على غزة

A A A
طباعة المقال

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ137 للحرب الإسرائيلية على غزة، قصف مناطق عديدة في القطاع مرتكبا مجازر عدة، بينما بلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان نحو 29 ألف شهيد.

وتعرضت مناطق عدة لقصف قوات الاحتلال، حيث قصفت المدفعية حي الزيتون شرقي غزة، ووسط وغرب خان يونس جنوب القطاع، بينما شهدت مدينة طوباس شمالي الضفة اقتحامات وسط إطلاق نار، وانفجارات متتالية.

وكانت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قالت يوم أمس الاثنين إنها استهدفت بقذيفتين قوة إسرائيلية من 15 جنديا تحصنوا في منزل غرب خان يونس، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الإثنين، أن أكثر من 29 ألف فلسطيني قتلوا في القطاع منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأفادت الوزارة بأن 107 جثة نقلت إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية. وبذلك يرتفع إجمالي عدد القتلى إلى 29092 منذ بداية الحرب.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

الأمير وليام وريث العرش في بريطانيا
مكتب وريث عرش بريطانيا: الأمير وليام يقر بمعاناة الشرق الأوسط
غزة تحت النار
وكالات الأمم المتحدة تحذر من انفجار وفيات الأطفال في غزة
لمناقشة أزمة البحر الأحمر.. وزراء نقل مجموعة السبع يعقدون اجتماعا عبر الإنترنت اليوم

الأكثر قراءة

الحدود اللبنانية الجنوبية
خلافٌ بين إيران و"الحزب" حول التصعيد في الجنوب
صاروخ ألماس يستهدف دبابة إسرائيلية
فيديو.. موقع إسرائيلي يكشف تفاصيل خطيرة عن صاروخ حزب الله "ألماس"
مطار رفيق الحريري
صورة.. جمارك المطار تضبط مخدرات مهربة بطريقة "غريبة"!