الاحتلال يرتكب مجازر جديدة.. والقسام توقع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ137 للحرب الإسرائيلية على غزة، قصف مناطق عديدة في القطاع مرتكبا مجازر عدة، بينما بلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان نحو 29 ألف شهيد.

وتعرضت مناطق عدة لقصف قوات الاحتلال، حيث قصفت المدفعية حي الزيتون شرقي غزة، ووسط وغرب خان يونس جنوب القطاع، بينما شهدت مدينة طوباس شمالي الضفة اقتحامات وسط إطلاق نار، وانفجارات متتالية.

وكانت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قالت يوم أمس الاثنين إنها استهدفت بقذيفتين قوة إسرائيلية من 15 جنديا تحصنوا في منزل غرب خان يونس، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الإثنين، أن أكثر من 29 ألف فلسطيني قتلوا في القطاع منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأفادت الوزارة بأن 107 جثة نقلت إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية. وبذلك يرتفع إجمالي عدد القتلى إلى 29092 منذ بداية الحرب.