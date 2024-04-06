الاحتلال يرضخ لأميركا.. دخول مساعدات لأول مرة إلى شمال غزة من معبر بيت حانون

كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” اليوم السبت أن شاحنات تنقل مساعدات إنسانية دخلت إلى شمال غزة عبر معبر إيريز (بيت حانون) للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر، نقلا عن وكالة أنباء “العالم العربي”.

وكانت إسرائيل قد قرّرت الخميس، تحت ضغوط أميركية، فتح معبر إيريز شمال قطاع غزة لتوصيل المساعدات للقطاع.

وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن مجلس الوزراء الأمني المصغر قرر اتخاذ خطوات فورية لتحسين الوضع الإنساني في غزة في أعقاب الهجوم على قافلة إغاثية تابعة لمنظمة (وورلد سنترال كيتشن) وما بدا من توتر في محادثة مع الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقالت إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ستفتح أيضا ميناء أسدود مؤقتا أمام تسليم المساعدات الإنسانية، فضلا عن فتح معبر إيريز، وستزيد أيضا المساعدات القادمة من الأردن عبر معبر كرم أبو سالم.

ووصف مسؤول عمليات الإغاثة في الأمم المتحدة مارتن غريفيث اليوم السبت الحرب الإسرائيلية على حماس في قطاع غزة المستمرة منذ 6 أشهر بأنها “خيانة للإنسانية”.

ودعا غريفيث في بيان صدر في نيويورك، عشية مرور 6 أشهر على الحرب، إلى “تصميم جماعي على محاسبة (المسؤولين) عن هذه الخيانة للإنسانية”.

كذلك، لاحظ أنه رغم “الاستياء العالمي”، “لم يتم إنجاز سوى القليل لوضع حد للحرب، لصالح إفلات كبير من العقاب”.

وأضاف غريفيث: “بالنسبة الى سكان غزة، لم تحمل أشهر الحرب الستة سوى الموت والدمار وإمكان (وقوع) مجاعة وشيكة تسبب بها الإنسان”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.