الاحتلال يستهدف مسجدًا في جنين.. ويتّهم الفصائل باستخدامه "مركز قيادة"

استهدفت غارة جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مسجد في جنين في الضفة الغربية، مسجد الأنصاري، زاعمًا أنّ “نشطاء” من حركتي حماس والجهاد الإسلامي كانوا يستخدمونه لشنّ “هجمات”.

فقد ادّعى جيش الاحتلال أنّ من وصفهم بـ “الإرهابيين” كانوا يستخدمون المسجد “مركز قيادة للتخطيط للهجمات وقاعدة لتنفيذها”، وفق تعبيره.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنّ المستهدفين نفذوا “هجمات إرهابية عدة خلال الأشهر الماضية، وكانوا يخططون لهجوم إرهابي إضافي وشيك”، بحسب زعمه، قائلًا إنّه تم “تحييدهم”، من دون تقديم تفاصيل عن عددهم أو هوياتهم.

بالمقابل، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مدير الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي، أنّ شخصًا استشهد وأصيب ثلاثة آخرون في الغارة.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنّ قوات الاحتلال قتلت 4 فلسطينيين في الضفة الغربية، ليصل عدد الشهداء هناك إلى 89 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.