الاحتلال يعترف بوقوع جنوده في كمين محكم بخان يونس

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بوقوع عدد من جنوده بكمين محكم في خان يونس.

وكشفت قناة “14” العبرية، اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، عن وقوع جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في كمين محكم بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت القناة العبرية، أن جنود الاحتلال تعرضوا للاستهداف بقذيفة آر بي جي بعد تحصنهم في أحد منازل خانيونس، ما أدى إلى احتراق المنزل واحتجازهم داخله.

وأضافت أن عملية إنقاذ الجنود الإسرائيليين كانت صعبة، لكنها انتهت بنجاتهم.

في السياق، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها للتوغلات الإسرائيلية على كافة محاور القتال في قطاع غزة، مكبدة الاحتلال خسائر كبيرة في الآليات والأرواح.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أقر جيش الاحتلال بمقتل جندي إضافي في معارك جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى المعلن عنهم رسميا منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 575 قتيلا، بينهم 237 منذ بدء الاجتياح البري في الـ27 من الشهر ذاته.