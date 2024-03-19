الاحتلال يعتقل الصحفي محمود عليوة من داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الصحفي محمود زياد عليوة من داخل مجمع الشفاء الطبي بغزة، وذلك في إطار حملة يشنها على الصحفيين الذين يغطون اقتحاماته للمجمع.

وعليوة صحفي من غزة غطى الكثير من الأحداث خلال الحرب الإسرائيلية الحالية، وقام بتغطية ميدانية يومية تابع ووثق فيها الكثير من المجازر والقصف اليومي وآخرها استهداف الاحتلال للمدنيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات عند دوار النابلسي ودوار الكويت.

وكان الصحفي محمود عليوة قد نقل على شاشة الجزيرة من داخل مستشفى الشفاء خبر اعتقال قوات الاحتلال لمراسل الجزيرة إسماعيل الغول وعدداً من الصحفيين بصحبته من داخل مجمع الشفاء، بعد الاعتداء عليهم.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الصحفيين وأجبرتهم على خلع ملابسهم بشكل كامل، بعد أن جرفت خيمة الصحفيين ودمرت سياراتهم خلال اقتحامها المجمع.

ويواصل جيش الاحتلال اقتحام مجمع الشفاء والمناطق المحيطة به، وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعدم أكثر من 50 مدنيا أثناء اقتحامه المجمع، في حين أفاد مراسل الجزيرة بسقوط شهداء جراء قصف منزل بمحيط المجمع الذي تواصل قوات الاحتلال اقتحام منشآته وتطويقها لليوم الثاني على التوالي.