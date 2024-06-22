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الاحتلال يعتقل 25 مواطناً من الضفة منذ الأمس

منذ 4 دقائق
حملة اعتقالات إسرائيلية في الضفة الغربية

حملة اعتقالات إسرائيلية في الضفة الغربية - ارشيفية

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ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت 22 حزيران/يونيو 2024، أن قوات الاحتلال اعتقلت 25 مواطناً على الأقل في الضفة الغربية، من بينهم أسرى سابقون.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات نابلس، رام الله، طولكرم، الخليل، وجنين.

وتواصل قوات الاحتلال خلال عمليات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يُشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر بلغت أكثر من (9325)، حالة اعتقال والتي شملت كافة فئات المجتمع الفلسطينيّ، علماً أنّ هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

    المصدر :
  • وكالات

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