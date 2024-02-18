الأحد 8 شعبان 1445 ﻫ - 18 فبراير 2024 |
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الاحتلال يعلن عن إصابات جديدة في صفوف قواته

منذ 7 دقائق
أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي (رويترز)

أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي (رويترز)

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 20 عسكريا بنيران المقاومة، خلال المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وقال جيش الاحتلال، وفقا لوسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد: “نفذنا 230 عملية إنقاذ ونقل جنود جرحى من داخل غزة إلى مستشفيات إسرائيلية منذ بداية الحرب”.

وحتى اليوم، اعترف جيش الاحتلال بشكل رسمي بمقتل (573) ضابطا وجنديًا منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، من بينهم 234 قتيلًا في المعارك البرية داخل غزة.

ولليوم 135 على التوالي يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 28 ألفا و 985 شهيدا، وإصابة 68 ألفا و 883 آخرين، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.

    المصدر :
  • وكالات

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