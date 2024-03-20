الاحتلال يغتال مدير "لجنة الطوارئ غرب غزة" أمجد هتهت

اغتال الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الثلاثاء مدير لجنة الطوارئ في غرب غزة أمجد هتهت، عند دوار الكويت في مدينة غزة بينما كان يقوم بتأمين المساعدات.

وفي وقت سابق، قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة إن الاحتلال ارتكب في أقل من أسبوع 8 مجازر ضد مراكز المساعدات.

وأضاف في تصريحات للجزيرة “نحن في مرحلة جديدة من التجويع بتقويض محاولات تخفيف الأزمة. الاحتلال يسمح بإدخال مساعدات ثم يستهدف الساعين لها”.

وكان جيش الاحتلال اغتال 3 من قادة الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة خلال نحو 24 ساعة.

كما استشهد المقدم محمود البيومي، مدير مركز شرطة النصيرات استشهد جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقبل ذلك، أفادت مصادر محلية فلسطينية باستشهاد المقدم رائد البنا، مدير جهاز المباحث في شمال غزة، وزوجته وأبنائه جراء قصف الجيش الإسرائيلي منزلهم الليلة الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن البنا هو المسؤول عن تأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى منطقة جباليا ومخيمها شمالي قطاع غزة.

وكذلك، اغتال الاحتلال -في أثناء هجومه على مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة أول أمس الاثنين- مدير العمليات المركزية للشرطة في غزة العميد فائق المبحوح.