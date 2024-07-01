الاحتلال يفرج عن 30 أسيراً من بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي

أفرجت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين 1 يوليو/تموز 2024، عن مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية وأكثر من 30 أسيراً آخرين.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن الأسرى من منطقة كوسيفيم، وصل بعضهم من ضمنهم أبو سلمية إلى مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوب قطاع غزة، والبعض الآخر وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة.

فيما لا زال بعضهم محاصر في المنطقة، بسبب إطلاق مدفعية الاحتلال قذائفها بشكل كبير.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت أبو سلمية أثناء اقتحامها وحصارها مستشفى الشفاء الطبي، فيما اعتقلت الآخرين من مناطق متفرقة في القطاع.