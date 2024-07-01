الأثنين 25 ذو الحجة 1445 ﻫ - 1 يوليو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاحتلال يفرج عن 30 أسيراً من بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي

منذ 6 دقائق
مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية

مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية

A A A
طباعة المقال

أفرجت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين 1 يوليو/تموز 2024، عن مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية وأكثر من 30 أسيراً آخرين.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن الأسرى من منطقة كوسيفيم، وصل بعضهم من ضمنهم أبو سلمية إلى مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوب قطاع غزة، والبعض الآخر وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة.

فيما لا زال بعضهم محاصر في المنطقة، بسبب إطلاق مدفعية الاحتلال قذائفها بشكل كبير.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت أبو سلمية أثناء اقتحامها وحصارها مستشفى الشفاء الطبي، فيما اعتقلت الآخرين من مناطق متفرقة في القطاع.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم في الضفة الغربية (أرشيفية - رويترز)
غزة تحت النار
قوات الاحتلال تقتحم طولكرم وتفرض حصاراً على مخيم نور شمس
اليورو يصعد بعد الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية والين يتخبط
انتخابات فرنسا
وزارة: تحالف اليمين المتطرف يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بفرنسا

الأكثر قراءة

مطار بيروت- ارشيف
تحذيرات للرعايا وضغوط... ما الحقيقة؟
إصابات في الجيش الإسرائيلي
18 إصابة بصفوف الجيش الإسرائيلي بقصف مسيرة على الجولان
ألم الظهر- تعبيرية
خطة سحرية لتخفيف آلام أسفل الظهر