الثلاثاء 28 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 12 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاحتلال يقتحم مستشفى في غزة.. والصحة العالميّة قلقة على الكوادر الطبية

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 12 - ديسمبر - 2023 11:40 صباحًا
جنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة - رويترز

جنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة - رويترز

A A A
طباعة المقال

كشفت وزارة الصحة في غزة، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت اليوم مستشفى كمال عدوان بعد حصاره وقصفه لعدة أيام.

وأوضحت الوزراة أنّ الاحتلال يجمع الطواقم الطبية والرجال في ساحة المستشفى، وسط مخاوف من اعتقالهم أو تصفيتهم، وطالبت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة والصليب الأحمر بالتحرك لإنقاذ الموجودين هناك.

يأتي ذلك في وقت عبّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء استمرار عمليات تفتيش القوافل الطبية في قطاع غزة، واحتجاز العاملين في مجال الصحة في القطاع.

وكتب على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، أنّه تم إيقاف بعثة تقودها المنظمة للمستشفى الأهلي في غزة مرتين يوم السبت للتفتيش، بينما كانت في طريقها إلى شمال غزة وخلال العودة، مضيفًا أنه تم احتجاز موظفين من الهلال الأحمر الفلسطيني في المرتين.

وتابع: “نشعر بقلق بالغ إزاء عمليات التفتيش المطولة واحتجاز العاملين في مجال الصحة، إذ أن هذا يعرض حياة المرضى للخطر”.

    المزيد من أخبار العالم

    المؤشر نيكي الياباني
    نيكي الياباني يقلص مكاسبه وسط تلاشي توقعات رفع الفائدة
    خفر السواحل الفلبيني
    إثر "مضايقات متبادلة".. الفلبين تستدعي السفير الصيني
    من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) - رويترز
    كوب28 يتّجه لوقت إضافيّ.. ورئاسة القمّة تُريد إشارة "تاريخية" للوقود الأحفوري

    الأكثر قراءة

    غزة تحت النار
    فيديو.. جندي إسرائيلي مصدوم لما فعلته قذائف القسام بمدرعة "النمر"!
    يوآف غالانت
    وزير الدفاع الإسرائيلي: منفتحون على الاتفاق مع "حزب الله" ولكن.. بشرط!
    رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي
    الجيش الإسرائيلي يدعو لتغيير الوضع الأمني على حدود لبنان.. واليونيفيل تحذر!