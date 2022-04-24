الاحتلال يقرر استمرار إغلاق معبر بيت حانون أمام تجار وعمال غزة

أفادت وسائل الإعلام عبرية، مساء يوم الأحد، بأنّ سلطات الاحتلال “الإسرائيلي”، قررت استمرار إغلاق حاجز بيت حانون “إيرز”، وذلك عقب جلسة التقييم الأمنية.

وقال جيش الاحتلال “الإسرائيلي”: “استمرار إغلاق حاجز بيت حانون بدء من يوم غد أمام العمال الفلسطينيين بذريعة إطلاق صواريخ من غزّة”.

بدوره، نقل موقع “والا” العبري عن المحلل العسكري “الإسرائيلي” أمير بوخبوط قوله: “معبر إيرز سيبقى مغلقًا يومان إضافيان لإجراء تقييم أمني آخر، ويبدو أنّ حماس لم تفهم الرسالة بعد”.

قذيفة من غزة

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن منظومة القبة الحديدية اعترضت قذيفة صاروخية تم إطلاقها من قطاع غزة نحو إسرائيل، وأنه تم تفعيل صافرات الإنذار بمنطقة غلاف غزة.

وأضاف أن التفاصيل بشأن الحادث قيد البحث، كما تحدث الجيش الإسرائيلي كذلك عن أنباء عن سماع دوي انفجارات في منطقة غلاف غزة.

واستهدفت مقاتلات إسرائيلية في وقت متأخر من ليل الاثنين بعدد من الصواريخ موقعا للفصائل الفلسطينية غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، في حين أعلنت المقاومة تصديها للغارات. وذلك بالتزامن مع مواجهات واعتقالات في الضفة واتصالات دبلوماسية للضغط من أجل وقف التصعيد الإسرائيلي في القدس والضفة.

وألحقت الغارات أضرارا مادية في الموقع المستهدف والأراضي المحيطة به ولم يبلغ عن وقوع إصابات.