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الاحتلال يهدم منزلاً وغرفة زراعية ويجرف أراضٍ في نابلس وبيت لحم

منذ 5 دقائق
إسرائيل تواصل سياسة هدم منازل الفلسطينيين بالقدس

إسرائيل تواصل سياسة هدم منازل الفلسطينيين بالقدس

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في إطار حملتها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء 3 يوليو/تموز 2024، بهدم منازل وغرف زراعية وتجريف أراضٍ في نابلس وبيت لحم، مستهدفة ممتلكات المواطنين الفلسطينيين ومفاقمة أوضاعهم المعيشية.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلاً وغرفة زراعية وجرفت أراضي في نابلس وبيت لحم.

وفي نابلس، هدمت قوات الاحتلال منزل عائلة المعتقل أحمد سامر دوابشة في قرية دوما، بعدما حاصرته بثلاث جرافات، مشيرا إلى أن المنزل مكون من طابقين.

وكان الاحتلال قد اعتقل الشاب أحمد دوابشة من منزله في 22 نيسان/إبريل الماضي، واتهمه بقتل مستعمر.

وفي بيت لحم، هدمت قوات الاحتلال في قرية المنية غرفة زراعية وجرفت قطعة من الأرض (2 دونم) واقتلعت العشرات من اشتال الزيتون في منطقة “ربيعة ” تعود للمواطن محمد محمود الكوازبة

    المصدر :
  • وكالات

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