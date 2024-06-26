الاحتلال يهدم 4 منازل في الضفة والداخل المحتل

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 26 حزيران/يونيو 2024، بهدم 4 منازل في الضفة الغربية والداخل المحتل.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيتللو، وشرعت آلياتها بهدم منزل المواطن محمد وجيه بزار، المكون من ثلاثة طوابق، ومساحة كل منهم نحو 200 متر مربع.

كما وأخطرت قوات الاحتلال المواطن بزار بوقف البناء في المنزل، وقبل حوالي ثلاثة أشهر أخطرته بأمر الهدم؛ بحجة البناء دون ترخيص.

وفي أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال برفقة جرافات المدينة من مدخلها الشرقي، وهدمت منزلين في منطقة “المطار” شرق أريحا، يعودان للمواطنين فراس أبو الزيت، وكمال محمود بركة، بحجة البناء دون ترخيص.

وفي الداخل المحتل، هدمت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية، منزل قيد الإنشاء في مدينة كفر قرع داخل بحجة البناء دون ترخيص.

ومنعت السلطات الإسرائيلية الأهالي وأصحاب المنزل من الاقتراب إلى المنزل، خلال عملية الهدم.