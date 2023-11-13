الاحتلال يُواصل اقتحاماته في الضفة.. واعتداءات المستوطنين تتزايد

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني صباح اليوم الإثنين، استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، مما يرفع عدد الشهداء في الضفة منذ بداية الحرب على غزة إلى 186، في حين بلغ عدد المعتقلين 2470 شخصًا.

كما أصيب فلسطينيان بجراح من جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي على شبان وفتية في قرية عوريف جنوب نابلس.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية وشرعت في حملة مداهمات حاول شبان التصدي لها فرد جنود الاحتلال بإطلاق النار.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية بُدرُس غرب رام الله وأطلقت النار على شبان حاولوا مواجهتها. فيما اعتقلت شابًا فلسطينيًا بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر في حي دائرة السير في مدينة قلقيلية.

وعصب جنود الاحتلال عيني الشاب وكبلوا يديه وجروه رغم عدم قدرته على الحركة، في حين حاصرت قوات الاحتلال منزلين في الحي بزعم وجود مقاومين تطالبهم بتسليم أنفسهم.

وقد دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إلى المدينة عقب اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين فيها.

اعتداءات المستوطنين

إلى ذلك، تواصلت اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية بوتيرة متزايدة منذ اندلاع الحرب على غزة، حيث اقتحم مستوطنون مسلحون مقنعون مدرسة التوانة جنوب الخليل، واعتدوا على مدير المدرسة ورئيس مجلس قرية التوانة.

وفي بلدة سنجل، اقتحم مستوطنون أراضي زراعية ومنعوا المزارعين الفلسطينيين بالقوة من حرث أراضيهم.

كما تكرر المشهد في قرية كفر الديك غرب سلفيت، حيث اقتلع المستوطنون 70 شجرة زيتون.