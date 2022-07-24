الاختراق ينهش إيران.. اغتيال مهندس صواريخ بارز في "الحرس الثوري"

أشارت وسائل إعلام عدة الأحد، إلى مصرع مهندس صواريخ إيراني بارز في الحرس الثوري يدعى “سعيد ثمردار مطلق”.

ونشر الصحفي المتخصص بالشؤون الإيران محمد مجيد الأحوازي عبر حسابه على تويتر خبر اغتيال مهندس الصواريخ الإيراني في مدينة شيراز جنوبي إيران.

اغتيال مهندس صواريخ إيراني يدعى "سعيد ثمردار مطلق" من الحرس الثوري الإيراني في مدينة شيراز جنوبي إيران. pic.twitter.com/P1kHH97zHZ — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) July 23, 2022

وكُتب في بعض التقارير المتعلقة بقضيته، والتي لم تنشر في وسائل الإعلام الإيرانية، أنه “قُتل” أو “اغتيل”.

حتى أن بعض التقارير ذكرت أن السلطات في إيران هددت والدي المهندس بعدم نشر خبر وفاته.

وفي تقارير أخرى عن قضيته، ومعظمها من مصادر اعلامية معارضة للنظام في طهران، يُزعم بوضوح بأن جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي “الموساد” وراء اغتيال مطلق. إضافة إلى ذلك، تحرص هذه المصادر على الإشارة إلى أنه مهندس كبير في صناعة الصواريخ التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وفي السياق، قال سياسي إيراني لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إن هناك شعوراً بأن إسرائيل قد أنشأت تنظيم واسع النطاق، في طهران له القدرة على تنفيذ العديد من العمليات بسهولة بالغة”.

وأضاف أنه “يبدو أن إسرائيل تعتزم تشويه صورة إيران الأمنية بهدف تشويه صورة النظام في عيون المواطنين الإيرانيين

تتلقى إيران في الأشهر الأخيرة الضربة تلو الضربة على صعيد مقتل مسؤولين كبار ضالعين في تطوير الصواريخ داخل حدود بلادهم على نحو يبقي السلطات الأمنية في إيران عاجزة عن تفسير ما يحدث.

وأفادت تقارير إعلامية، نهاية الشهر الفائت إلى أن “السلطات الإيرانية اعتقلت جنرالا في الحرس الثوري في وقت سابق من هذا الشهر للاشتباه بتجسسه لصالح إسرائيل، بعد عدة هجمات على أهداف عسكرية ونووية نُسبت إلى إسرائيل”.