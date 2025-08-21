الخميس 27 صفر 1447 ﻫ - 21 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الادعاء الألماني: إيطاليا اعتقلت أوكرانيا فيما يتعلق بهجمات نورد ستريم

منذ 38 دقيقة
المانيا

المانيا

A A A
طباعة المقال

قال المدعي العام الألماني اليوم الخميس إن الشرطة الإيطالية اعتقلت أوكرانيا يشتبه في أنه نسق الهجمات على خطوط أنابيب نورد ستريم، مضيفا أنه سينقل من هناك للمثول أمام قاض ألماني.

واعتبرت روسيا وأيضا الغرب أن الهجمات التي وقعت على خط الأنابيب أعمال تخريبية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارات التي وقعت في سبتمبر أيلول 2022 وتسببت في أضرار جسيمة لخطوط الأنابيب التي تنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا، مما شكل وقتها تصعيدا كبيرا في الصراع الأوكراني وفاقم أزمة إمدادات الطاقة في القارة الأوروبية.

وذكر بيان صادر من مكتب المدعي العام أن المشتبه به، ولم يعرف سوى باسم سيرهي كيه. بموجب قوانين الخصوصية الألمانية، كان جزءا من مجموعة أفراد زرعوا عبوات ناسفة في خطوط الأنابيب قرب جزيرة بورنهولم في الدنمرك.

وذكر البيان أيضا أن المتهم وشركاءه انطلقوا من مدينة روستوك على الساحل الشمالي الشرقي لألمانيا على متن يخت شراعي لتنفيذ الهجوم استأجروه من شركة ألمانية بوثائق هوية مزورة عن طريق وسطاء.

وتصرفت السلطات بناء على مذكرة اعتقال أوروبية للمشتبه به الذي ستوجه له اتهامات بالتواطؤ للتسبب في انفجار والتخريب المخالف للدستور وتدمير منشآت.

    المزيد من أخبار العالم

    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
    وزير خارجية روسيا يتهم الأوروبيين بمحاولة تقويض التقدم المحرز في قمة ألاسكا
    عناصر من الجيش الإيراني
    إيران تجري تدريبات عسكرية بعد خسائر فادحة في الحرب مع إسرائيل
    علم الولايات المتحدة الأمريكية
    استطلاع يظهر قلق الأمريكيين على الديمقراطية وسط معارك التلاعب بدوائر انتخابية

    الأكثر قراءة

    البابا المنتخب حديثًا ليون الرابع عشر، الكاردينال روبرت بريفوست من الولايات المتحدة يظهر على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، 8 مايو/أيار 2025. رويترز
    هذا موعد زيارة البابا ليون إلى لبنان!
    البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
    البطريرك الراعي: المقاومة ليست خضوعا لإملاءات إيران.. وقرار الحكومة واضح
    المحامي إيلي محفوض
    إيلي محفوض لـ"الشيخ قبلان": زلة اللسان من كثرة الكلام