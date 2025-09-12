الجمعة 20 ربيع الأول 1447 ﻫ - 12 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الادعاء الألماني يحقق في واقعة طعن أوقعت مصابين.. إليكم التفاصيل

منذ دقيقتان
علم ألمانيا

علم ألمانيا

A A A
طباعة المقال

قال الادعاء الاتحادي في ألمانيا، اليوم الجمعة، إنه تولى التحقيق في محاولة قتل شخصين في مدينة إيسن الأسبوع الماضي.

والمشتبه به مواطن من كوسوفو لم يُذكر إلا باسم (إرجون إس) لحماية خصوصيته، وهو متهم بمحاولة قتل مدرس تعرف عليه في كلية مهنية في الخامس من سبتمبر أيلول قبل أن يطعن أحد المارة في الشارع في ظهره.

وأضاف الادعاء في بيان أن “الشاب المسؤول جنائيا” يقال إنه توجه بعد ذلك إلى الكنيس اليهودي القديم في إيسن بحثا عن ضحايا آخرين، لكنه لم يصادف أحدا.

ويعاني المصابان من جروح خطيرة، وأصيب المشتبه به بطلق ناري في أثناء القبض عليه.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

شعار مسابقة الأغنية الأوروبية الأخيرة (يوروفيجن) التي أقيمت في بازل، سويسرا، 1 مايو 2025. رويترز
هولندا لن تنضم لمسابقة يوروفيجن للأغنية إذا شاركت إسرائيل
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل وسط توتر في الشرق الأوسط
الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل الأدميرال تشارلز برادلي كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية
الرئيس السوري يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية برفقة باراك في دمشق

الأكثر قراءة

تشارلي كيرك ودونالد ترامب
ترامب يعلن إصابة تشارلي كيرك بطلق ناري
الداخلية السورية تعتقل خلية لحزب الله بريف دمشق
خططت لعمليات بسوريا.. الداخلية السورية تعتقل خلية لحزب الله بريف دمشق
أفيخاي أدرعي
فيديو.. رسالة من أدرعي لـ3 من إعلاميي حزب الله!