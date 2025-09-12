الادعاء الألماني يحقق في واقعة طعن أوقعت مصابين.. إليكم التفاصيل

قال الادعاء الاتحادي في ألمانيا، اليوم الجمعة، إنه تولى التحقيق في محاولة قتل شخصين في مدينة إيسن الأسبوع الماضي.

والمشتبه به مواطن من كوسوفو لم يُذكر إلا باسم (إرجون إس) لحماية خصوصيته، وهو متهم بمحاولة قتل مدرس تعرف عليه في كلية مهنية في الخامس من سبتمبر أيلول قبل أن يطعن أحد المارة في الشارع في ظهره.

وأضاف الادعاء في بيان أن “الشاب المسؤول جنائيا” يقال إنه توجه بعد ذلك إلى الكنيس اليهودي القديم في إيسن بحثا عن ضحايا آخرين، لكنه لم يصادف أحدا.

ويعاني المصابان من جروح خطيرة، وأصيب المشتبه به بطلق ناري في أثناء القبض عليه.