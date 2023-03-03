الادعاء العام الإيطالي يطلب إسقاط دعوى على إيني ورئيسها التنفيذي

قال مصدران مطلعان (الجمعة 3-3-2023) إن الادعاء العام الإيطالي طلب إسقاط دعوى مرفوعة على شركة إيني الإيطالية ورئيسها التنفيذي حول مزاعم بإعاقة مجرى العدالة في قضايا فساد في نيجيريا والجزائر.

وحقق مدعون مع كلاوديو ديسكالسي الرئيس التنفيذي لإيني في إجراءات تمهيدية، لكن المصدرين قالا إن الدعوى المرفوعة عليه وعلى مدير آخر وعلى الشركة سيجري إسقاطها بعد العثور على أدلة لتبرئتهم.

ورفض محامي كلا من شركة إيني وديسكالسي التعليق.

وكان من المقرر أن يطلب الادعاء العام في ميلانو إقالة إيني وديسكالسي في ديسمبر كانون الأول 2021، لكن التحقيق نُقل إلى مدينة بريشيا لدواع قضائية قبل أن يُعاد إلى ميلانو منذ بضعة أسابيع.

وتتمحور الدعوى حول مزاعم بأن بعض كبار مديري إيني حاولوا بين عامي 2014 و2019 تشويه سمعة شهود في قضايا حول فساد مزعوم في نيجيريا والجزائر.

وبُرئ المتهمون في قضيتي الفساد في نيجيريا والجزائر منذ ذلك الحين.