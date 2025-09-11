الادعاء العام يصادر أصول مجموعة جان القابضة التركية

أمر الادعاء العام التركي، اليوم الخميس، بمصادرة أصول الشركات التابعة لمجموعة جان القابضة المالكة لوسائل إعلام ومدارس كبرى، وذلك في إطار تحقيق يتعلق بغسل الأموال والتهرب الضريبي والجريمة المنظمة.

وبحسب الموقع الإلكتروني لمجموعة جان القابضة، تمتلك المجموعة عددا من القنوات التلفزيونية الكبرى مثل (خبر ترك) و(شو تي.في) و(بلومبرج إتش.تي)، والتي استحوذت عليها من مجموعة جينار التركية أواخر العام الماضي. كما تمتلك المجموعة جامعة إسطنبول بيلجي وامتياز مدارس (دوجا كوليجي) الخاصة.

وتمتلك المجموعة أيضا أسهما في مجموعة تكفين القابضة. وتراجعت أسهم تفكين 8.3 بالمئة في إسطنبول في التعاملات المبكرة.

وفي بيان موجه إلى البورصة، قالت شركة تكفن القابضة إن كيانات مرتبطة بمجموعة جان القابضة تمتلك حصة إجمالية قدرها 17.56 بالمئة في تكفين، موضحة عدم اتخاذ أي إجراءات قضائية بحق تلك الحصص.

وقال مكتب المدعي العام في منطقة كوتشوك تشكمجة بإسطنبول في بيان إن مجموعة جان القابضة ومالكيها استخدموا شركاتهم لتحويل الأموال بشكل غير قانوني ولتزوير الوثائق. وأضاف البيان أن مالكي المجموعة محمد شاكر جان وكمال جان أنشأوا شبكة للجريمة المنظمة.

وحاولت رويترز التواصل مع المالكين للحصول على تعليق لكن لم يتسن ذلك.

وأوضح البيان أيضا أن وحدة التحقيق في الجرائم المالية في البلاد فحصت وثائق المجموعة وحساباتها لتكتشف أنها كانت تحصل على أموال بطرق غير قانونية وتتهرب من قوانين ضريبية وتمول عملياتها من خلال مصادر مالية غير مشروعة.

وقال البيان “جرى مصادرة أصول 121 شركة وتعيين صندوق تأمين الودائع الادخارية في تركيا وصيا عليها، وصدرت أوامر بالقبض على 10 أشخاص مشتبه بهم واحتجازهم”.

وقال صندوق تأمين الودائع الادخارية في تركيا إن أولوياته خلال هذه المرحلة تتمثل في حماية حقوق الموظفين والأطراف الثالثة وضمان استمرارية الأعمال. وأكد الصندوق أن جميع الشركات الخاضعة لإدارته ستدار وفقا للمتطلبات القانونية.