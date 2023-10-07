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الارتباك على أشده.. قوتان إسرائيليتان تشتبكان مع بعضهما عن طريق الخطأ!

منذ 50 دقيقة
آخر تحديث: 7 - أكتوبر - 2023 11:22 مساءً
جنود من الجيش الإسرائيلي

جنود من الجيش الإسرائيلي (أرشيفية)

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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أن تحديدا خاطئا من قبل قوة خاصة إسرائيلية أدى إلى وقوع اشتباكات بين قوتين إسرائيليتين في عسقلان.

وأضاف أن هناك مخاوف من وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

وأعلنت حماس أن جناحها العسكري اجتاز خطوط الدفاع الإسرائيلية، خلال الهجوم المفاجئ الذي شنته الحركة على إسرائيل صباح السبت.

وقالت حماس في بيان، مساء السبت، إنها نفذت هجوما منسقا متزامنا على أكثر من 50 موقعا في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة.

وأضافت الحركة أنها لا تزال تخوض معارك في 25 موقعا حتى مساء السبت، مشيرة إلى أن القتال حاليا يدور في قاعدة “رعيم” الإسرائيلية، مقر قيادة فرقة غزة.

وقال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن الهجوم بدأ في غزة وسيمتد إلى الضفة الغربية والقدس.

وتابع “كان هذا الصبح إشراق عزة شعبنا، وصبح الهزيمة والمذلة والانكسار على عدونا ومستوطناته وجنوده”. وأضاف “هذه المعركة تكشف عمليات الإعداد والتجهيز، وكذلك تكشف هشاشة هذا العدو”.

وقالت حماس إنها أطلقت وابلا من 150 صاروخا باتجاه تل أبيب مساء اليوم ردا على الغارة الجوية الإسرائيلية التي دمرت المبنى الشاهق الذي يضم أكثر من 100 شقة.

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