الأحد 25 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاردن تسجل أعلى معدل تضخم منذ 4 سنوات

منذ 8 دقائق
الاردن

الاردن

A A A
طباعة المقال

أعلن البنك المركزي الأردني، الأحد، عن تسجيل البلاد أعلى معدل تضخم منذ 4 سنوات.، وارتفع معدل التضخم السنوي في الأردن إلى 5.2 بالمئة خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، وفقا لقناة “المملكة” الأردنية.

وتمثلت أكبر زيادة في الأسعار من قطاع الترفيه والثقافة بنسبة 9.8 بالمئة، وقطاع المطاعم والفنادق بنسبة 9.4 بالمئة، والسكن بنسبة 8.9 بالمئة، وتحديدا الوقود والإنارة 29.9 بالمئة والغذاء 4.1 بالمئة.

وكان معدل التضخم في شهر مايو/ أيار الماضي قد وصل إلى 4.4 بالمئة، وفي شهر يوليو/ تموز الجاري، ارتفعت أسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 1 بالمئة، ليسجل مؤشر أسعار المستهلكين 107.6 نقطة، وذلك بالمقارنة مع شهر مايو.

ولفتت قناة “المملكة” الأردنية إلى أن أسعار المستهلك في النصف الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 3.91 بالئمئة، بالمقارنة مع نهاية العام الماضي، ديسمبر/ كانون الأول عام 2021.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

المزيد من أخبار العالم

جنود من الجيش الاسرائيلي
اسرائيل: إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود المصرية
الجنرال مارك أ. ميلي، رئيس هيئة الأركان المشترك
الجنرال مارك ميلي: الصين أصبحت أكثر عدوانية في اعتراض الطائرات العسكرية
الكرملين - روسيا
الكرملين: بوتين بحث مع نظيره الأوزبكستاني بالموضوعات الدولية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

منتخب لبنان لكرة السلة
فيديو اللحظات الأخيرة.. منتخب لبنان لكرة السلة يتأهل لنهائي كأس آسيا
الرئيس نجيب ميقاتي
ميقاتي معلقاً على فوز منتخب لبنان.. "لن يعكره صوت نشاز"!!
جريمة- تعبيرية
جريمة مروعة تهز النبعة.. قُتل على يد شبان سوريين بسبب علاقة عاطفية