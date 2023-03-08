الاستخبارات الأمريكية: أوكرانيا تشهد "حرب استنزاف طاحنة"

قالت وكالات مخابرات أمريكية اليوم الأربعاء إن الصين ستستمر في تعاونها مع روسيا في إطار محاولاتها المستمرة لتحدي الولايات المتحدة على الرغم من المخاوف الدولية بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.

جاء ذلك في تقرير عرضته وكالات المخابرات الأمريكية خلال جلسة الاستماع السنوية للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ حول التهديدات العالمية لأمن الولايات المتحدة.

وقال التقرير “على الرغم من رد الفعل العالمي العنيف على الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن الصين ستحافظ على تعاونها الدبلوماسي والدفاعي والاقتصادي والتكنولوجي مع روسيا في محاولة لمواصلة تحدي الولايات المتحدة، حتى لو كان ذلك سيقلل من دعمها الشعبي”.

وركز التقرير إلى حد كبير على التهديدات التي تمثلها الصين وروسيا وخلص إلى أن الصين ستواصل استخدام قوتها العسكرية وأصولها الأخرى ضد خصومها في بحر الصين الجنوبي وأنها ستعتمد على الإجراءات التي تم اتخاذها من عام 2022 والتي قد تشمل زيادة عمليات عبور مضيق تايوان وإطلاق صواريخ فوق تايوان.

وقالت مديرة المخابرات الوطنية أفريل هينز، والتي تشغل منصب كبيرة مستشاري الرئيس جو بايدن لشؤون المخابرات “ربما لا داعي للقول إن جمهورية الصين الشعبية، التي تستمر في تحدي الولايات المتحدة اقتصاديا وتكنولوجيا وسياسيا وعسكريا في جميع أنحاء العالم، لا تزال على رأس أولوياتنا المطلقة”.

وقالت هينز في إفادة أمام اللجنة إنه من أجل تحقيق رؤية الرئيس الصيني شي جين بينغ لجعل الصين قوة كبرى على المسرح العالمي، فإن الحزب الشيوعي الصيني “مقتنع تماما بأنه لا سبيل لتحقيق ذلك إلا على حساب قوة الولايات المتحدة ونفوذها”.

وأضافت هينز “السنوات القليلة المقبلة حاسمة حيث تشتد المنافسة الاستراتيجية مع الصين وروسيا على وجه الخصوص حول كيفية تطور العالم، وما إذا كان يمكن كبح جماح الاستبداد”.

وقال التقرير إن روسيا قد لا تسعى إلى الدخول في صراع مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، لكن الحرب في أوكرانيا تتضمن “خطرا كبيرا” بحدوث ذلك.

وأشار التقرير إلى أن هناك “إمكانية حقيقية” من أن تؤدي الإخفاقات العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى تضاؤل مكانة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محليا، مما يزيد من احتمالات التصعيد.

وقالت هينز إن أوكرانيا تشهد “حرب استنزاف طاحنة” وإن المخابرات الأمريكية لا تتوقع تعافي الجيش الروسي بدرجة كافية هذا العام للدرجة تمكنه من تحقيق مكاسب كبيرة على الأرض.