الاستخبارات الأمريكية: مقاومة الأوكرانيين حرمت روسيا من انتصار سريع

قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هينز، اليوم الخميس، أن مقاومة الأوكرانيين حرمت روسيا من انتصار سريع.

وأشارت هينز إلى إن القوات الروسية في أوكرانيا تتجاهل سلامة المدنيين في عملياتها.

وأضافت: “أوكرانيا لا تسعى للحصول على أسلحة بيولوجية أو نووية”.

أما استخبارات الجيش الأمريكي فقد أكدت أن روسيا لم تحقق التفوق الجوي حتى الآن في أوكرانيا.

بدوره، أوضح عمدة مدينة خاركيف الأوكرانية أن أكثر من 1600 شخص تم إجلاؤهم من مدينة إيزيوم اليوم.

ولفت إلى أن روسيا منعت عمليات الإجلاء من الجزء الذي تسيطر عليه بمدينة إيزيوم.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت الخميس 24 فبراير/شباط الماضي أسبوعها الثالث في وقت يشتد الخناق الغربي على موسكو مع فرض عقوبات اقتصادية موسعة.

ورغم إجراء جولات مباحثات بين الجانبين الروسي والأوكراني في بيلاروسيا خلال الأسبوع الماضي، إلا أن الأزمة تراوح مكانها دون أي تقدم يذكر، في ظل أوضاع إنسانية تزداد سوءا مع ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى أكثر من مليونين.

وحول حصيلة الخسائر لدى الجانبين، قد اشتدت رحى الحرب بين كييف وموسكو وأعلن طرفا الصراع حصيلة القتلى التي تضاربت أرقامهم كالعادة، حيث يحاول كل طرف فيها إثبات التفوق على الآخر.