الأثنين 18 ذو الحجة 1445 ﻫ - 24 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

في ظل استمرار سيطرة الاحتلال.. مصر تجدد رفضها تشغيل معبر رفح

منذ 52 دقيقة
آخر تحديث: 24 - يونيو - 2024 2:58 مساءً
معبر رفح بين مصر وقطاع غزة

معبر رفح بين مصر وقطاع غزة

A A A
طباعة المقال

قال مسؤول مصري رفيع المستوى، إن القاهرة جددت رفضها تشغيل معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، في ظل سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه منذ 7 أيار/ مايو الماضي.

وقال أيضاً،أن مصر “أكدت مجددا رفضها تشغيل معبر رفح في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي”؛ حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية عنه دون أن تسميه.

وأضاف أن “مصر نسقت مع الأمم المتحدة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم بشكل مؤقت، إلى حين عودة تشغيل معبر رفح”.

وأشار المسؤول المصري إلى أن الأجهزة المعنية نسقت مع مسؤولي الأمم المتحدة لدخول 2272 شاحنة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية؛ فيما لم يوضح ما إذا كانت قد دخلت فعليا أم بانتظار الدخول.

وفي 24 أيار/ مايو الماضي، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي جو بايدن، على نقل المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي وتسليمها للأمم المتحدة لحين بحث آلية تشغيل معبر رفح.

وسبق أن شهدت القاهرة في أوائل حزيران/ يونيو الجاري، اجتماعا ثلاثيا بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، لبحث آلية تشغيل المعبر، دون أن تثمر عن نتائج لإعادة فتحه.

ويقول المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي لا يسمح بإدخال المساعدات إلى القطاع إلا بشكل محدود جدا منذ احتلاله لمعبر رفح في السابع من أيار/ مايو الماضي.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

الكرملين
الكرملين: روسيا تجري تحديثا لعقيدتها النووية
شعار حماس وفتح
غزة تحت النار
مسؤولون فلسطينيون: إرجاء محادثات حماس وفتح في الصين دون تحديد موعد جديد
قصف إسرائيلي على غزة
غزة تحت النار
في يومها الـ262.. إليكم أبرز تطورات حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة

الأكثر قراءة

قصف على جنوب لبنان
خبر منسوب لرويترز بأن إسرائيل ستهاجم لبنان خلال 48 ساعة.. والوكالة توضح!
النائب محمد رعد
النائب محمد رعد: لا تمنوا بأنكم تقبلون العيش معنا فنحن الذين نصبر عليكم
تصعيد في جنوب لبنان
مدينة صيدا تحت النار.. الصور توثق الضربة الإسرائيلية الأخيرة