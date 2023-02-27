الاسهم الاوروبية تغلق على ارتفاع

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند الإغلاق الاثنين مدعوما بمكاسب في جميع القطاعات الرئيسية متعافيا بذلك من أكبر انخفاض أسبوعي له في 2023 بسبب قلق المستثمرين من زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

وارتفع المؤشر 1.1 بالمئة عند الإغلاق بعد تراجعه 1.4 بالمئة الأسبوع الماضي في أعقاب بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع لتشعل الرهان على أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة.

وأبرم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اتفاقا جديدا مع الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد التجارة مع أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من التكتل مما عزز مشاعر التفاؤل.

وأغلقت جميع مؤشرات القطاعات الرئيسية في منطقة اليورو على ارتفاع يتراوح بين 1.4 بالمئة و1.8 بالمئة في قطاعات مثل النفط والغاز، والتكنولوجيا والسيارات.

وارتفع مؤشر قطاع شركات التعدين 0.9 بالمئة ومؤشر شركات التجزئة 2.0 بالمئة.