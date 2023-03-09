الاسهم الاوروبية تغلق على انخفاض

أغلقت الأسهم الأوروبية على تراجع الخميس وقادت أسهم العقارات الانخفاض فيما تزايد قلق المستثمرين إزاء احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول.

ونزل قطاع العقارات 3.2 بالمئة إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين، مع هبوط أسهم إل.إي.جي إيموبيليان الألمانية 11.4 بالمئة بعد أن علقت الشركة توزيعات الأرباح.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.2 بالمئة بعد تعويض بعض خسائره في وقت سابق من جلسة التداول.

وستتجه الأنظار إلى البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل، إذ من المتوقع أن يرفع سعر الإقراض الرئيسي 50 نقطة أساس وسط مطالبة العديد من صانعي السياسة بمواصلة رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات اللاحقة.

وشهدت الأسهم الأوروبية بداية جيدة لهذا العام، لكن البيانات الاقتصادية المتباينة من الصين والمخاوف من أن البنك المركزي الأوروبي سيواصل التشديد النقدي لفترة أطول قوضت زخم الأسهم حتى نهاية فبراير شباط وحتى مارس آذار.

ونزلت أسهم شركات التعدين الأوروبية 2.7 بالمئة مقتفية انخفاض أسعار النحاس.

وهبط سهم هوجو بوس 2.1 بالمئة بعد أن توقعت دار الأزياء الألمانية نمو مبيعات 2023 بشكل أبطأ من العام الماضي.

وتراجع سهم كريدي سويس 1.9 بالمئة بعد أن أخر البنك نشر تقريره السنوي بسبب طرح الجهة التنظيمية للسوق الأمريكية تساؤلات حول بيانات مالية سابقة.

أما سهم داسو للطيران فقد ارتفع 12.2 بالمئة إلى مستوى قياسي بعد أن أعلنت شركة تصنيع الطائرات الفرنسية عن نتائج أفضل من المتوقع لعام 2022.