الاسهم الاوروبية تفتتح على انخفاض قبل صدور بيانات التضخم الامريكية

فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض الأربعاء بفعل خسائر في أسهم شركات التكنولوجيا قبل صدور بيانات رئيسية عن التضخم من الولايات المتحدة، بينما حدت المكاسب التي حققها سهم متاجر أهولد ديلهاز للسوبر ماركت من الخسائر.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة في أول نصف ساعة من التداول.

وفي حال فاق تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في شهر يوليو تموز التوقعات، فقد يؤدي لإثارة المخاوف بالأسواق التي تتوقع بالفعل أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الشهر المقبل.

وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 0.5 بالمئة، لتقود التراجعات في وقت تستعد فيه أسواق المال في منطقة اليورو بالكامل الآن لأن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة أساس في سبتمبر أيلول.

ومما ساعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على تقليص الخسائر تلك القفزة التي حققها سهم أهولد ديلهاز بنسبة 5.9 بالمئة مما جعله يتصدر المؤشر.

وقالت الشركة الهولندية إنها تؤجل خطط الطرح العام الأولي لمتاجر التجزئة غير الغذائية بول.كوم التابعة لها لأن ظروف السوق غير مناسبة.