الاسهم الاوروبية تمحو مكاسبها

محت الأسهم الأوروبية مكاسبها الاثنين بعد أن أشار مسؤولون إلى توجه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة مجددا وقيَّم المستثمرون التعافي في مبيعات التجزئة لشهر يناير كانون الثاني بمنطقة اليورو بأنه أقل من المتوقع.

وظل المؤشر ستوكس 600 دون تغيير بعد أن سجل الأسبوع الماضي أفضل أداء له على مدى أسبوع منذ بداية العام.

كان فيليب لين كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي أشار لإقدام البنك إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة حتى وسط علامات على تخفيف ضغوط الأسعار، بينما أظهر تقرير أن رئيس البنك المركزي النمساوي روبرت هولتسمان يرى الحاجة إلى رفع بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماعات الأربعة المقبلة للبنك المركزي.

وارتفعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو 0.3 بالمئة على أساس شهري في يناير كانون الثاني لكنها تراجعت 2.3 بالمئة على أساس سنوي، مما يؤكد ضعف طلب المستهلكين والتباطؤ الاقتصادي الأوسع.

وقال ستيف سوسنيك كبير المحللين الاستراتيجيين لدى إنتر أكتيف بروكرز “المستهلكون حذرون بالتأكيد في إنفاقهم”.

وكان سهم دويتشه لوفتهانزا من أكبر الرابحين على المؤشر ستوكس 600 بمكاسب تقارب ستة بالمئة.

وقفز سهم تيليكوم إيطاليا 3.1 بالمئة بعد أن أعلن صندوق الودائع والقروض بالبلاد (سي.دي.بي) أمس الأحد أن مجلس إدارته وافق على عرض غير ملزم يتعلق بشبكة الخطوط الثابتة للشركة التي كانت تحتكر خدمات الهاتف.

كما قفز سهم هيلفيتيا القابضة 4.5 بالمئة بعد أن أعلنت مجموعة التأمين السويسرية ارتفاع الأرباح لعام بأكمله ورفعت هدف توزيعات الأرباح.

وينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على تقرير الوظائف في الولايات المتحدة وشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أمام الكونجرس التي من المقرر أن تبدأ غدا الثلاثاء وتستمر ليومين.