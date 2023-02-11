الاعصار جابرييل يقترب من جزيرة نورفولك الأسترالية

جلب الإعصار جابرييل المتجه إلى نيوزيلندا رياحا مدمرة إلى جزيرة نورفولك السبت مع اقترابه من المنطقة الصغيرة التابعة لأستراليا في المحيط الهادي.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي اليوم إن جابرييل، وهو إعصار مداري من الفئة الثانية تصاحبه رياح سرعتها 155 كيلومترا في الساعة، صار على بعد 195 كيلومترا شمال غربي جزيرة نورفولك وإن الأحوال آخذة في التدهور.

وأضاف أن مركز الإعصار سيمر فوق جزيرة نورفولك، وهي أراض أسترالية على بعد 1500 كيلومتر شرقي سيدني، أو بالقرب منها السبت.

وتعرضت أوكلاند وأجزاء من الجزيرة الشمالية لهطول قياسي للأمطار الشهر الماضي مما أسفر عن فيضانات واسعة النطاق وأربع حالات وفاة.

وقالت شركة طيران نيوزيلندا في بيان إنها ألغت العديد من الرحلات الجوية للجزيرة الشمالية من يوم غد الأحد إلى الثلاثاء.

وتتجاوز مساحة جزيرة نورفولك 34 كيلومترا مربعا بقليل وتقع في المحيط الهادي بين كاليدونيا الجديدة ونيوزيلندا. ويعيش بها قرابة ألفي شخص فقط.

وأصدرت هيئة إدارة الطوارئ في الجزيرة إنذارا السبت قائلة إن معظم الشركات ستغلق وحثت السكان على عدم الخروج.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن “الرياح شديدة القوة والأمواج العالية تتكون حاليا ومن المتوقع أن تسوء الأحوال خلال الليل مع عبور مركز الإعصار”.

وأضاف أن نظام الطقس الذي يتجه نحو الجزيرة بسرعة 20 كيلومترا في الساعة سيجلب أمطارا غزيرة بشكل غير عادي وأمواج مد عالية قال إنها قد تتسبب في أضرار محلية وتآكل للسواحل.

ومن غير المتوقع أن يضرب الإعصار البر الرئيسي في أستراليا لكن بعض مناطق الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا تتأهب للطقس السيء بما في ذلك أوكلاند أكبر مدينة في البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد إنها تتوقع أن يتجه جابرييل نحو نيوزيلندا في الأيام المقبلة.

وقالت إدارة الطوارئ في أوكلاند إن من المرجح أن تهب الرياح القوية المصاحبة لجابرييل على المدينة مساء الأحد مع توقع أسوأ تأثير للإعصار يومي الاثنين والثلاثاء.

وأضافت الإدارة أن من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 140 كيلومترا في الساعة أو ربما أعلى اعتبارا من الاثنين.