الثلاثاء 18 صفر 1447 ﻫ - 12 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاقتصاد الألماني ينكمش في الربع الثاني ويؤثر على ثقة المستثمرين

منذ 10 دقائق
الاقتصاد الألماني - تعبيرية

الاقتصاد الألماني - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

قال معهد زد.إي.دبليو للأبحاث الاقتصادية اليوم الثلاثاء إن ثقة المستثمرين الألمان انخفضت بأكثر من المتوقع في أغسطس آب، مشيرا إلى خيبة أمل واسعة النطاق إزاء الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتباطؤ الأداء الاقتصادي في ألمانيا في الربع الثاني.

وتراجع مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 34.7 نقطة من 52.7 نقطة في يوليو تموز. وكان محللون قد توقعوا في استطلاع لرويترز أن يسجل المؤشر 39.8 نقطة.

وقال أخيم فامباخ رئيس المعهد “يشعر خبراء الأسواق المالية بخيبة أمل إزاء الاتفاق التجاري الذي تم الإعلان عنه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة”.

وكانت الولايات المتحدة قد أبرمت اتفاقا تجاريا إطاريا مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي يفرض رسوما جمركية 15 بالمئة على معظم السلع الواردة من التكتل.

وقال فامباخ إن الانخفاض يرجع أيضا إلى الأداء الضعيف للاقتصاد الألماني في الربع الثاني.

وانكمش الاقتصاد الألماني 0.1 بالمئة في الربع الثاني، إذ تباطأ الطلب من الولايات المتحدة بعد أشهر شهدت مشتريات قوية تحسبا للرسوم الجمركية الأمريكية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

شهداء غزة
غزة تحت القصف
وزارة الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع
قصف إسرائيلي لمنزل بمدينة غزة- أرشيفية
غزة تحت القصف
قبل زيارة الحية للقاهرة.. إسرائيل تشن هجمات عنيفة على أحياء غزة الشرقية
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي: روسيا تحضر لهجمات جديدة قبيل لقاء ترامب وبوتين

الأكثر قراءة

مناصرون لحركة أمل وحزب الله
تجار حزب الله: "فقدنا الامتيازات الجمركية وخسرنا القدرة على المنافسة"
الموز والتمر
بين الموز والتمر.. أيهما يفوز في معركة الفوائد الصحية؟
الشهيد الصحفي أنس الشريف
هذا ما أوصى به مراسل الجزيرة أنس الشريف قبل استشهاده