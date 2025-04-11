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الاقتصاد الأمريكي يسجل تراجعًا في مؤشر أسعار المنتجين وسط مخاوف التضخم

منذ 37 دقيقة
الاقتصاد الأمريكي

الاقتصاد الأمريكي

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انخفضت الأسعار الشهرية للمنتجين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في مارس آذار، وسط انخفاض حاد في تكلفة منتجات الطاقة، ولكن من المتوقع أن تدفع الرسوم الجمركية على الواردات التضخم إلى الارتفاع في الأشهر المقبلة.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة إن مؤشر أسعار المنتجين انخفض 0.4 بالمئة الشهر الماضي، بعد تعديله بالرفع 0.1 بالمئة في فبراير شباط.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 0.2 بالمئة بعدما كان مستقرا في البيانات السابقة لفبراير شباط.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 2.7 بالمئة بعد صعوده 3.2 بالمئة في فبراير شباط.

    المصدر :
  • رويترز

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