الخميس 25 ذو الحجة 1444 ﻫ - 13 يوليو 2023 |
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الاقتصاد البريطاني ينكمش بأقل من المتوقع في مايو

منذ 7 دقائق
ارتفاع أسعار السلع في بريطانيا

ارتفاع أسعار السلع في بريطانيا

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انكمش الاقتصاد البريطاني بأقل من المتوقع في مايو أيار رغم تأثير الإضرابات وعطلة إضافية للبنوك بمناسبة تتويج الملك تشارلز، مما يضعه على مسار تجنب الانكماش في الربع الثاني من العام.

وقال مكتب الإحصاء الوطني، الخميس، إن الناتج الاقتصادي البريطاني انخفض 0.1 بالمئة في مايو أيار على أساس شهري، بعد نموه 0.2 بالمئة في الشهر السابق.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انكماشا بنسبة 0.3 بالمئة.

وانكمشت جميع قطاعات الاقتصاد في مايو أيار باستثناء قطاع الخدمات الذي استقر دون نمو.

وقال المكتب إنه تلقى تقارير تفيد بأن قطاعات الفنون والترفيه والفنادق والمطاعم استفادت من عطلة البنوك.

لكن توجد مؤشرات على تأثر الانتاج بالإضرابات في قطاعات الصحة والسكك الحديدية والتعليم.

    المصدر :
  • رويترز

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