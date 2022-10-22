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الامارات تدين استهداف ميليشيات الحوثي ميناء الضبة النفطي في اليمن

منذ ساعة واحدة
العلم الاماراتي

العلم الاماراتي

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دانت دولة الإمارات العربية المتحدة، السبت، بشدة استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية ميناء الضبة النفطي في حضرموت جنوب شرقي اليمن من خلال طائرتين مسيرتين مفخختين.

وأكدت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن هذا الهجوم يعد تصعيدا خطيرا، وتحديا سافرا للمجتمع الدولي، وللمساعي المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية.

وأشارت الوزارة إلى أن الهجوم يمثل استخفافا بجميع القوانين والأعراف الدولية، مما يتطلب رداً رادعا لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين، والمصالح الاقتصادية اليمنية وإمدادات ومسارات الطاقة العالمية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على توحيد الجهود واتخاذ موقف حاسم لوقف الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية، لفسح الطريق أمام الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار في اليمن والعودة إلى عملية سياسية تؤدي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

    المصدر :
  • وكالات

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