الأحد 25 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
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الامارات تسجل 3 حالات جديدة لمرض جدري القردة

منذ 51 دقيقة
رصد المزيد من حالات الإصابة بجدري القرود حول العالم

رصد المزيد من حالات الإصابة بجدري القرود حول العالم

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، الأحد، عن تسجيل ثلاث حالات جديدة بالدولة لمرض جدري القردة.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”، فقد سجلت الحالات الجديدة لجدري القردة وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض.

وأوصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أفراد المجتمع بضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات.

وتطمئن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أفراد المجتمع بأن الجهات الصحية بالدولة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، علاوة على العمل المستمر والدؤوب لضمان جاهزية القطاع الصحي لكافة الأوبئة والأمراض المعدية.

ودعت الوزارة إلى ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، عوضاً عن أهمية متابعة المستجدات والإرشادات التي تصدر من الجهات الصحية.

وفي مايو الماضي، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات تسجيل أول حالة إصابة بجدري القردة، موضحة أن “الحالة تعود إلى سيدة تبلغ من العمر 29 سنة، زائرة للدولة من غرب إفريقيا.

    المصدر :
  • وكالات

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