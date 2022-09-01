الامارات تسعى الى ابرام اتفاق تجارة حرة مع تركيا

قال وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي الخميس، إن بلاده تسعى إلى إبرام اتفاق تجارة حرة مع تركيا في الأسابيع المقبلة، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من بدء المفاوضات.

وكتب الوزير على تويتر يقول “نسعى خلال الأسابيع المقبلة لإنجاز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا لترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية مع واحد من أهم الاقتصادات في المنطقة”.

كما كتب وزير التجارة التركي محمد موش على تويتر يقول “ناقشنا الوضع الراهن للمفاوضات الجارية بين تركيا والإمارات والخطوات التي يجب اتخاذها لإبرام الاتفاق”.

وتسعى الإمارات إلى إبرام العديد من اتفاقات التجارة الحرة الثنائية، والمعروفة باسم اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة. وقد وقعت اتفاقات تجارية مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا هذا العام.