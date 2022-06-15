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الامارات توقف تصدير وإعادة تصدير القمح ذي المنشأ الهندي لمدة أربعة أشهر

منذ 3 دقائق
العلم الاماراتي

العلم الاماراتي

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ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الأربعاء أن وزارة الاقتصاد قررت وقف تصدير وإعادة تصدير القمح ذي المنشأ الهندي لمدة أربعة أشهر اعتبارا من 13 مايو أيار.

ونقلت الوكالة عن وزارة الاقتصاد قولها إن هذا القرار يأتي مراعاة للتطورات الدولية التي أثرت على انسيابية حركة التجارة لكن الهند وافقت على تصدير القمح إلى الإمارات بهدف الاستهلاك المحلي.

وحظرت الهند، في خطوة مفاجئة، صادرات القمح بأثر فوري يوم 14 مايو أيار باستثناء الشحنات التي صدرت لها بالفعل خطابات ائتمان أو إلى البلدان التي تطلب الإمدادات “لتلبية احتياجات أمنها الغذائي”. ومنذ ذلك الحين، سمحت الهند بتصدير 469202 طنا من القمح.

وقالت وزارة الاقتصاد في بيان إن على الشركات الراغبة في تصدير أو إعادة تصدير القمح الهندي المستورد قبل تاريخ 13 مايو أيار، أي حينما بدأت الهند حظر تصدير القمح، تقديم طلباتها للوزارة أولا.

ووقعت الإمارات والهند في فبراير شباط اتفاقية للتجارة والاستثمار تهدف إلى خفض كافة الرسوم الجمركية على سلع الدولتين بهدف زيادة حجم التجارة السنوية بينهما إلى 100 مليار دولار في غضون خمس سنوات.

ودخلت الاتفاقية، المعروفة باسم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيز التنفيذ في الأول من مايو أيار.

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