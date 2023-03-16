الامم المتحدة تؤيد قرار تركيا لتمديد اتفاق الحبوب 120 يوما

أيدت الأمم المتحدة الخميس تركيا وأوكرانيا بالدعوة إلى تمديد الاتفاق الذي يسمح بالتصدير الآمن للحبوب من عدة موانئ أوكرانية مطلة على البحر الأسود لمدة 120 يوما بعد أن اقترحت روسيا تمديده 60 يوما فقط.

ينتهي العمل بالاتفاق السبت، وكان قد أُبرم مع روسيا وأوكرانيا في يوليو\تموز الماضي حين توسطت الأمم المتحدة وتركيا، ثم تم تمديده في نوفمبر\تشرين الثاني لمكافحة أزمة غذاء عالمية ناجمة عن أسباب من بينها غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير\شباط 2022 ومنعها تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود.

وردا على سؤال بشأن تصريحات تركيا، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لرويترز “بالنسبة لنا، نص الاتفاق واضح ويدعو إلى التمديد 120 يوما”.

وقالت تركيا أمس الأربعاء 15\3\2023 إنها ستواصل المحادثات لتمديد الاتفاق 120 يوما بدلا من 60، وذكرت أوكرانيا أيضا أنه يجب تمديد الاتفاق 120 يوما.

وعندما طلب منها التعليق على تصريحات دوجاريك، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحفيين الخميس “الاتفاق سيمدد 60 يوما”.

وأضافت أن الاختلاف بين تفسير روسيا وتفسير الأمم المتحدة لمدة الاتفاق “ربما يوضح ببساطة قصورا لدى (الأمم المتحدة)”.

واجتمع مسؤولون كبار بالأمم المتحدة وروسيا في جنيف الاثنين لمناقشة تمديد اتفاق الحبوب.

والتقى مسؤولون كبار من الأمم المتحدة وروسيا في جنيف الاثنين لمناقشة تمديد الاتفاق.