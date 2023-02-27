الأثنين 7 شعبان 1444 ﻫ - 27 فبراير 2023 |
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الامم المتحدة تتعهد بمبلغ 1.2 مليار دولار ضمن خطة مساعدات لليمن

منذ 10 دقائق
الامم المتحدة

الامم المتحدة

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أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” الاثنين عن التعهد بمبلغ 1.2 مليار دولار ضمن خطة مساعدات لليمن بقيمة 4.3 مليار دولار لعام 2023.

وقال مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن هناك 31 تعهدا في المجمل.

وأضاف الاثنين “إذا تمكنا من الوصول إلى ملياري دولار بحلول نهاية الأسبوع، فسيكون ذلك رائعا”.

هذا وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين إن الولايات المتحدة ستساهم بأكثر من 444 مليون دولار في جهود الاستجابة الإنسانية في اليمن حيث أدت الحرب الدائرة هناك منذ ثماني سنوات إلى جعل معظم السكان في حاجة للمساعدة.

وأفاد بلينكن في بيان بأن هذه المساعدات سوف ترفع إجمالي المساهمة الأمريكية في اليمن منذ بداية الصراع إلى 5.4 مليار دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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