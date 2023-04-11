الامم المتحدة: لم يتم تفتيش أي سفن بموجب اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

قالت الأمم المتحدة إنه لم يتم تفتيش أي سفن الثلاثاء بموجب اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود “حيث يحتاج الطرفان إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن الأولويات التشغيلية”، مضيفة أنه من المقرر استئناف عمليات التفتيش المعتادة غدا الأربعاء 12\4\2023.

هذا وأخذت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، على عاتقها لعب دور وسيط بين كييف وموسكو في الصراع المستمر منذ 13 شهرا، وتوسطت مع الأمم المتحدة في اتفاق الحبوب وهو الإنجاز الدبلوماسي المهم الوحيد حتى الآن.

وتم التوصل للاتفاق في يوليو\تموز الماضي لضمان المرور الآمن للسفن في ظل الحصار البحري الروسي لموانئ أوكرانيا.

وفي الشهر الماضي، قالت روسيا إنها ستمدد الاتفاق لمدة 60 يوما على الرغم من مساعي الأمم المتحدة وأوكرانيا وتركيا لتمديده لمدة 120 يوما.