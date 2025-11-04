الثلاثاء 13 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 4 نوفمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الانتخابات في نيويورك ونيوجيرزي وفرجينيا اختبار مبكر لأداء ترامب

منذ 17 دقيقة
الناس يدلون بأصواتهم في انتخابات عمدة مدينة نيويورك في أحد مراكز الاقتراع في حي مانهاتن بمدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 4 نوفمبر 2025. رويترز

الناس يدلون بأصواتهم في انتخابات عمدة مدينة نيويورك في أحد مراكز الاقتراع في حي مانهاتن بمدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 4 نوفمبر 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

يدلي الناخبون في ولايتي نيوجيرزي وفرجينيا الأمريكيتين بأصواتهم اليوم الثلاثاء لاختيار حاكمي الولايتين المقبلين في سباقين سيكونان بمثابة مقياس لرد فعل الناخبين الأمريكيين مبكرا على فترة الأشهر التسعة التي قضاها الرئيس دونالد ترامب في الحكم.

وفي السباق على رئاسة بلدية مدينة نيويورك، يواجه المرشح الديمقراطي زهران ممداني، وهو اشتراكي يبلغ من العمر 34 عاما، الحاكم الديمقراطي السابق آندرو كومو (67 عاما) والذي يخوض الانتخابات كمستقل. وكشفت الحملة الانتخابية في المدينة عن انقسامات بين الأجيال والأيديولوجيات في الحزب الديمقراطي في الوقت الذي يسعى فيه الحزب إلى إعادة رسم صورته المتضررة.

وفي ولاية كاليفورنيا، سيقرر الناخبون ما إذا كانوا سيمنحون المشرعين الديمقراطيين سلطة إعادة رسم خريطة الولاية في الكونجرس، مما يوسع نطاق معركة على المستوى الوطني حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية التي يمكن أن تحدد الحزب الذي سيسيطر على مجلس النواب الأمريكي بعد انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.

وتغلق صناديق الاقتراع في فرجينيا أولا الساعة السابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0000 بتوقيت جرينتش)، تليها نيوجيرزي ونيويورك وكاليفورنيا.

وسيتابع الديمقراطيون تحديدا نتائج اليوم الثلاثاء بعناية لأن الحزب خارج السلطة في واشنطن ويكافح من أجل التوصل إلى توافق في الآراء على أفضل مسار لاستعادة نفوذه السياسي.

ومما يؤكد المخاطر التي يتعرض لها الديمقراطيون، ترأس الرئيس السابق باراك أوباما، الذي لا يزال الشخصية الأكثر شعبية في الحزب، تجمعات انتخابية في نيوجيرزي وفرجينيا بمطلع الأسبوع. وحث الناخبين على انتخاب الديمقراطيين لمواجهة ما وصفه “بالخروج على القانون” الذي يمارسه الرئيس الجمهوري ترامب.

وقال لاري ساباتو مدير مركز السياسات بجامعة فرجينيا “حالة الحزب الديمقراطي سيئة… إنه بحاجة إلى أكبر قدر ممكن من التشجيع”.

ويبدو أن الناخبين متحمسون جدا إذ صوت في وقت مبكر أكثر من ثلاثة ملايين ناخب في فرجينيا ونيويورك ونيوجيرزي. وتجاوزت الأعداد في كل ولاية إجمالي ما سجلته قبل أربع سنوات بكثير.

وقال مجلس الانتخابات في مدينة نيويورك إن 735 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم، أي أكثر من أربعة أمثال العدد في عام 2021.

ومن المؤكد أن نتائج اليوم الثلاثاء ستكشف نوعا ما عن آراء الناخبين الأمريكيين، لكن انتخابات التجديد النصفي لا يزال أمامها عام كامل، وهي فترة طويلة في عهد ترامب المتقلب.

وبالنسبة للديمقراطيين، يوفر المرشحون اليوم الثلاثاء فرصة لتقييم أساليب الحزبين المختلفة.

وقال كين مارتن رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي في مقابلة مع رويترز “سواء كان ذلك في مدينة نيويورك أو فرجينيا أو نيوجيرزي، بصراحة يركز المرشحون الديمقراطيون في جميع أنحاء البلاد على الاقتصاد والقدرة على تحمل التكاليف وعلى القضايا التي تثير القلق حاليا في هذا البلد”.

وبالنسبة للجمهوريين، ستختبر انتخابات اليوم الثلاثاء ما إذا كان الناخبون الذين أيدوا ترامب في عام 2024 سيستمرون في الحضور عندما لا يكون هو نفسه على بطاقة الاقتراع.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس إن شعبية ترامب لا تزال في تراجع إذ لا يوافق 57 بالمئة من الأمريكيين على أدائه، لكن الديمقراطيين لا يكسبون بالضرورة تأييدا نتيجة لذلك.

وانقسم المشاركون في الاستطلاع بالتساوي حول ما إذا كانوا سيفضلون الديمقراطيين أو الجمهوريين في عام 2026.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزيرة الخارجية الكولومبية روزا يولاندا
وزيرة الخارجية الكولومبية: نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة "الإبادة الجارية" في قطاع غزة
مقاتل من حركة حماس يحرس أفراد الصليب الأحمر وهم يتجهون نحو منطقة تقع داخل ”الخط الأصفر“ الذي انسحبت إليه القوات الإسرائيلية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، في مدينة غزة في 2 نوفمبر 2025. رويترز
حماس: العثور على جثة جندي إسرائيلي في غزة وجاري الترتيب لتسليمها
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رداً على ترامب.. وزير الخارجية النيجيري: من المستحيل أن تدعم حكومة نيجيريا أي اضطهاد ديني

الأكثر قراءة

غارة على الضاحية الجنوبية
جولة عسكرية قريبة.. ومصادر لـ"حزب الله" تكشف التفاصيل!
أعمدة كهرباء
وزير الطاقة: ساعات الكهرباء ستصل إلى 10 يومياً في الشتاء
مغارة جعيتا
حفل زفاف في مغارة جعيتا.. و"السياحة" تردّ بإنذار!