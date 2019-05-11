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الانتقالي السوداني يدعو قوى التغيير للاجتماع الأحد

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قالت مصادر “العربية” و”الحدث”، الجمعة، إن رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان دعا قوى الحرية والتغيير للاجتماع الأحد.

يأتي ذلك فيما قالت قوى الحرية والتغيير، في تصريح لـ”العربية” و”الحدث” إنها ستجتمع داخلياً مساء السبت لمحاولة الاتفاق على مجلسها القيادي.

وكانت مصادر من داخل قوى الحرية والتغيير السودانية قالت، في وقت سابق، إن عدداً من الكيانات والكتل المنضوية تحتها وافقت على تكوين مجلس قيادي، لكنها أشارت إلى وجود تحفظات من بعض الكتل بينها بتجمع المهنيين حول المقترح.

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وتحدث أعضاء من قوى الحرية والتغيير في أوقاتٍ سابقة، عن عدم وجود جسم قيادي للتفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي.

في ذات السياق من المتوقع أن ترد قوى الحرية والتغيير كتابةً على الملاحظات التي أوردها المجلس العسكري الانتقالي حول وثيقة الدستور السبت.

 

المصدر: العربية.نت

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